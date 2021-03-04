Концерт с песочной анимацией для взрослых пройдёт в Пскове

14:29, 04 марта 2021, ПАИ

Концерт с песочной анимацией для взрослых пройдёт в Пскове 18 марта в 19:00 в рамках 47-го фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции 4 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Елизаветы Барышниковой, концерт с песочной анимацией («Шехеразада») решили сделать для взрослых, потому что родители с большим интересом следили за всем, что происходит на сцене, с песочной анимации для детей.

«Билетов осталось уже мало, мы фиксируем большой интерес к мероприятиям фестиваля», – подчеркнула она.

Отметим, что концерт фестиваля – «Шехеразада» – посвящается самому известному сочинению великого русского композитора, которому наряду с М. П. Мусоргским и посвящен фестиваль русской музыки. Губернаторский симфонический оркестр Псковской области представит фантазию по симфонической сюите Н. А. Римского-Корсакова «Шехеразада», чьи образы оживут на большом экране по мановению руки художника песочной анимации Мариинского театра Оксаны Чунчуковой.