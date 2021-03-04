Псков в цвете: местный житель раскрасил старинные фотографии города

14:38, 04 марта 2021, ПАИ

Пскович Ярослав Игошин при помощи компьютерной программы раскрасил старинные фотографии Пскова, чтобы узнать, как бы выглядел город в цвете. Снимки опубликованы в группе «Псковщина» в социальной сети «ВКонтакте».

«Посмотрев на фото в группе, очень захотелось узнать, как бы выглядел Псков, если фото были бы в цвете. Программная колоризация не может в точности передать все цвета тех времен, но все же фото смотрятся довольно интересно», - написал пскович.