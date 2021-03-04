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Общество

Псков в цвете: местный житель раскрасил старинные фотографии города

Пскович Ярослав Игошин при помощи компьютерной программы раскрасил старинные фотографии Пскова, чтобы узнать, как бы выглядел город в цвете. Снимки опубликованы в группе «Псковщина» в социальной сети «ВКонтакте».

«Посмотрев на фото в группе, очень захотелось узнать, как бы выглядел Псков, если фото были бы в цвете. Программная колоризация не может в точности передать все цвета тех времен, но все же фото смотрятся довольно интересно», - написал пскович.

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