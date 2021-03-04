Многодетная семья в Пскове через суд добилась предоставления земельного участка

14:54, 04 марта 2021, ПАИ

Многодетная семья псковичей Тимофеевых через суд добилась выделения положенного им по закону бесплатного земельного участка. 4 марта суд апелляционной инстанции вынес соответствующее решение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Ранее Тимофеевы обратились к властям города по вопросу незаконного, по их мнению, отказа в предоставлении им такого участка. Они рассказали, что являются родителями троих несовершеннолетних детей и согласно областному законодательству имеют право на получение бесплатного земельного участка в собственность.

В июне прошлого года супруги обратились в органы исполнительной власти с просьбой передать им один из земельных участков в черте города, но под формальным предлогом получили необоснованный, как они сочли, отказ. Но буквально через несколько дней стало известно, что данный участок был предоставлен в собственность другому гражданину.

«Мы настаивали именно на этом участке, в районе Силово-Медведово, - рассказала Екатерина Тимофеева. - Потому что сами недалеко живем, планируем построить там дом. И не хотим менять детям ни школу, ни детский сад. Тем более мужу надо к 8 утра на работу в другой конец города».

Власти Пскова предоставили в суд дополнительные пояснения по делу. По словам представителей администрации города, получение иным лицом земельного участка в собственность через короткий промежуток времени подтверждает формальность отказа семье Тимофеевых.