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Общество

Военнослужащая из Пскова завоевала титул второй вице-мисс на конкурсе «Краса ВДВ – 2021»

Ефрейтор Ирина Данилова завоевала титул второй вице-мисс на конкурсе «Краса ВДВ – 2021». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

3 марта в большом концертном зале учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард» (УМЦ ВПВ «Авангард») в Кубинке состоялся финальный этап IV конкурса красоты, профессионального и эстетического мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ – 2021».

Победительницей стала военнослужащая гвардейского соединения специального назначения ВДВ из Подмосковья гвардии младший сержант Юлия Меркина.

Первой вице-мисс «Краса ВДВ 2021» стала военнослужащая соединения управления Воздушно-десантных войск гвардии ефрейтор Анна Кукушкина из подмосковных Медвежьих Озер.

Титул второй вице-мисс «Краса ВДВ 2021» достался гвардии ефрейтору Ирине Даниловой из гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ в Пскове.

Конкурс посвящён 91-летию со дня образования Воздушно-десантных войск и приурочен к Международному женскому дню.

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