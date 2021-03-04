Военнослужащая из Пскова завоевала титул второй вице-мисс на конкурсе «Краса ВДВ – 2021»
Ефрейтор Ирина Данилова завоевала титул второй вице-мисс на конкурсе «Краса ВДВ – 2021». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
3 марта в большом концертном зале учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард» (УМЦ ВПВ «Авангард») в Кубинке состоялся финальный этап IV конкурса красоты, профессионального и эстетического мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ – 2021».
Победительницей стала военнослужащая гвардейского соединения специального назначения ВДВ из Подмосковья гвардии младший сержант Юлия Меркина.
Первой вице-мисс «Краса ВДВ – 2021» стала военнослужащая соединения управления Воздушно-десантных войск гвардии ефрейтор Анна Кукушкина из подмосковных Медвежьих Озер.
Титул второй вице-мисс «Краса ВДВ – 2021» достался гвардии ефрейтору Ирине Даниловой из гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ в Пскове.
Конкурс посвящён 91-летию со дня образования Воздушно-десантных войск и приурочен к Международному женскому дню.