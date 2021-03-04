Неизвестные ранее страницы истории Себежского района открыли при выпуске очередного тома «Солдаты Победы»

15:15, 04 марта 2021, ПАИ

Неизвестные ранее страницы истории Себежского края открыты в ходе подготовки к изданию седьмого тома книги «Солдаты Победы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова провела рабочую встречу с секретарем редакционной коллегии по подготовке и выпуску многотомного историко-документального издания «Солдаты Победы», главным редактором книги Николаем Никитенко. В мероприятии приняли участие руководство Псковского областного Собрания депутатов, председатели региональных комитетов по культуре и социальной защите.

В ходе встречи стороны обсудили работу над седьмым томом книги «Солдаты Победы», который посвящен героям Великой Отечественной войны — уроженцам Себежского района.

Николай Никитенко рассказал о неизвестных ранее страницах истории Себежского района, которые открылись в процессе сбора материала. Так, благодаря изучению архивных документов и общению с местным населением установлено, что уроженцами Себежского района являются шесть генералов. Вице-губернатор оценила проведенную работу, но поручила главному редактору не затягивать с подготовкой материалов для выпуска.

Николай Никитенко также проинформировал, что началась работа и по подготовке материалов для последующих томов. «Муниципалитеты, где материалы готовы в большей части, будут рассматриваться редакционной коллегией как первоочередные для подготовки 8-го тома издания», — сообщил главный редактор книги.

Многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга Памяти», в которой отражены имена уроженцев Псковской области, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Проект призван увековечить память о тех, кто вернулся к родным и близким с Победой. Это люди фронтового поколения, которые в борьбе с фашизмом отстояли свободу страны, а затем принимали участие в восстановлении разрушенных городов и сел Псковщины.

В первые два тома вошли материалы о двух тысячах участниках войны, которые здравствовали на 1 апреля 2013 года. Третий том рассказывает об участках войны из Великих Лук, четвертый — из Невельского района, пятый — из Новосокольнического района. Шестой том книги посвящен воинам из Дновского района, седьмой — из Себежского.