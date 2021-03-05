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Общество

Аппарат для исследования Венеры разрабатывают в России

Pixabay.com

Российские специалисты начали проектирование космического аппарата «Венера-Д», сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующую лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмилу Засову.

«Речь идёт об аванпроекте. Запуск должен быть в 2029 году», – сказала она.

Её заявление подтвердил научный руководитель института Лев Зеленый. Он уточнил, что финансирование на эскизное проектирование аппарата выделят уже в этом году, а до 2025 года на эти работы требуется около 550 млн рублей.

Базовая конструкция для «Венеры-Д» будет использоваться та же, что и для миссий «Венера» и «Вега», успешно прошедших и высадившихся на Венеру десять раз.

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