Форель пытались провезти под видом филе лосося через границу в Невельском районе

15:21, 04 марта 2021, ПАИ

В деревне Лобок Невельского района сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выявили нарушения при ввозе 4,4 тонны рыбной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Рыбу везли из Гродненской области Белоруссии в адрес юридического лица, зарегистрированного в Москве, которое занимается оптовой торговлей рыбой, ракообразными, моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов.

Перевозчик предоставил ветеринарный сертификат, оформленный на перемещение 4,4 тонны слабосолёного филе лосося. При осмотре выяснилось, что в грузовом отсеке находилось филе форели, на которое отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы. Кроме того, на маркировочных этикетках отсутствовала информация о происхождении сырья.

Перемещение рыбной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза, отметили в ведомстве.