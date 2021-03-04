Прогулка с пользой: на экскурсии в заповедные уголки Псковской области могут отправиться гости пансионата «Кривск»

17:55, 04 марта 2021, ПАИ

На познавательные экскурсии в заповедные уголки Псковской области могут отправиться гости пансионата «Кривск». Как сообщила Псковскому агентству информации начальник отдела культурно-массовой работы Ирина Маяковская, отдыхающим предлагают выбрать любой из 25 экскурсионных маршрутов. А чтобы выбор был проще, сразу после размещения гостей знакомят с планом поездок на ближайшие дни: неважно, приехали вы на три дня или на две недели, каждый сможет выбрать маршрут по вкусу.

Так, из пансионата «Кривск» можно попасть в любой из красивейших монастырей Псковщины. Экскурсантам предлагают поездки в Псково-Печерский монастырь с непременным посещением и экскурсией по естественным пещерам монастыря, путешествие в Спасо-Елеазаровский, Крыпецкий, Снетогорский, Симанский, Мирожский монастыри, в Никандрову пустынь. Можно посетить сразу несколько древних храмов Пскова или отправиться в живописные Пушкинские Горы, а также прогуляться рядом с седыми крепостными стенами Старого Изборска, заглянуть в «Музей-усадьбу сето» в деревеньке Сигово, побывать на одном из печорских хуторов, познакомиться с фермерским хозяйством «Барановское», покормить экзотических птиц на экоферме «Изборский страус», попробовать себя в гончарном деле в мастерской «Даргос» и многое другое. Такие поездки будут интересны не только гостям пансионата из других регионов, но и псковичам, многие из которых пока не знают, какие уникальные места разбросаны по территории Псковской области.

Если у постояльцев из других регионов появится желание побродить по Пскову самостоятельно, в пансионате обязательно расскажут, куда стоит заглянуть, где приобрести сувениры или перекусить в минуты отдыха.

«Экскурсантам мы предоставляем комфортабельные автобусы с микрофоном, чтобы рассказ экскурсовода был слышен как можно лучше. В каждом автобусе предусмотрены защитные маски и дезинфицирующие средства, рассадка также производится определённым образом. В нашем экскурсионном плане обязательно есть краткое описание маршрута с фотографиями, указана его продолжительность. Как правило, такие поездки проходят в первой половине дня, чтобы наши гости, полные впечатлений, успели вернуться к обеду. Только поездка в Пушкинские Горы занимает весь день в силу удалённости заповедных усадеб. В этом случае мы снабжаем путешественников съестными припасами на день. Все экскурсоводы, с которыми мы сотрудничаем, прекрасно знают историю родного края, историю России, обладают грамотной речью и готовы с удовольствием ответить на дополнительные вопросы путешественников», - рассказала Ирина, добавив, что все экскурсии для гостей «Кривска» становятся особенными благодаря всевозможным интерактивным развлечениям и мастер-классам.