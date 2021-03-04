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Общество

Выпавшего из окна трёхлетнего ребёнка поймала великолучанка

Жительница Великих Лук поймала трёхлетнего ребёнка, который выпал из окна пятого этажа. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в Instagram-аккаунте.

Накануне появилась информация, что в Великих Луках выпал из окна мальчик. Ребёнок остался жив, получив минимальные травмы.

Детский омбудсмен подчеркнула, что ребёнка спасли кусты, которые затормозили падение, и женщина, которая поймала его на лету.

Наталия Соколова обратилась к родителям с просьбой быть внимательными и не оставлять окна открытыми.

Аналогичная история спасения произошла в Пскове в 2016 году, когда четырёхлетнюю девочку, выпавшую из окна, спасли мимо проходящие мужчины. Псковский десантник Григорий Паникаровский был награждён премией «Народное признание» в номинации «Поступок».

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