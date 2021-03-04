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Общество

32 пункта вакцинации работают в Псковской области

В Псковской области работают 32 пункта вакцинации. Об этом рассказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в эфире проекта ПАИ-live 4 марта.

«Мы на этом не останавливаемся, будем расширять [пункты вакцинации - прим. ПАИ]», - отметила Марина Гаращенко.

Также она отметила, что выездная работа в мобильных пунктах является очень эффективной, особенно для отдаленных районов.

«На сегодняшний день поступило уже более 20 тысяч доз вакцины. План привить 60 % в регионе – это более 300 тысяч», - добавила Гаращенко.

Вакцина поступает два-три раза в неделю небольшими партиями и контролируется на федеральном уровне. Каждый регион имеет свою логистику, и нужно, чтобы движение вакцины шло оптимально. При получении партии, как отметила Гаращенко, необходимо быстро её израсходовать.

«Если мы будем двигаться логично по отношению к поставкам, то и охватим именно тот пул населения, который будет требоваться на тот период», - заключила Марина Гаращенко.

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