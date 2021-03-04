О реабилитации после коронавируса, вакцинации и скептиках – в интервью с Мариной Гаращенко

23:11, 04 марта 2021, ПАИ

После годовой работы в качестве ковид-центра Псковская городская больница возвращается в штатный режим. Параллельно в Псковской области продолжается вакцинация от коронавируса. В эфире проекта ПАИ-live 4 марта председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала, что изменится в горбольнице, когда пункты вакцинации появятся в торговых центрах Пскова, и повысился ли уровень доверия псковичей к вакцине.

Переход на новый уровень

– На открытии детского корпуса Псковской областной инфекционной больницы губернатор Михаил Ведерников говорил о том, что учреждение станет образцовым и до его уровня будут подтягиваться все остальные лечебные организации региона. А на днях он побывал в Псковской городской больнице, которая перешла к штатному режиму работы. Это одно из знаковых и видных лечебных учреждений Псковской области, каким образом его будут подтягивать на образцовый уровень? Что там будет нового?

– Псковская городская больница имела свой определённый режим работы и структуру до начала пандемии. И когда мы анализировали и подбирали медицинскую организацию, которая может взять на себя все функции и полномочия ковид-центра, мы поняли, что именно городская больница многопрофильная. Её специалисты имели уже определённый опыт работы и могли работать на разные виды медицинской помощи. И когда началось перепрофилирование на работу с ковидными пациентами, больница полностью стала инфекционной, но при этом осталась многопрофильной. Именно в городской больнице были сосредоточены пациенты, которые помимо помощи врачей-инфекционистов требовали помощи реаниматологов, гастроэнтерологов, кардиологов. Больница получила колоссальный опыт за год, и теперь мы планируем переход на новый уровень.

Коронавирусная инфекция показала, на что мы все способны, как мы можем работать. За счёт того, что был обмен мнениями, опытом с другими регионами, – нам очень помогали Москва, Санкт-Петербург, приезжали профильные бригады – мы понимаем, что коллеги имеют такой колоссальный потенциал на будущее, что, конечно, после перехода в обычный режим работы мы хотим предусмотреть более высокий уровень, расширенный. Мы проанализировали, как работала городская больница до этого. Раньше там был травмпункт, куда планово приходило большое количество пациентов с теми или иными травмами, повреждениями, и им оказывалась помощь. Теперь мы перевели травматологический пункт в областную больницу – для них это более профильно и интересно, потому что там пациенты сложные. В городской больнице теперь есть второе приёмное отделение, и оно может нести другие функции. Одно отделение будет для экстренной медицинской помощи, а второе – для плановой. Второе направление очень важно, потому что пациенты в течение года получали плановую помощь, но не в том объёме, который требуется. Мы хотим сегодня предусмотреть и расширение профилей больницы. Есть два корпуса: один – терапевтический, второй – хирургия. Все хирургические вмешательства, которые проводятся в городской больнице, будут на прежнем уровне сохранены. Но мы хотим увеличить объём высокотехнологичной медицинской помощи, так называемой ВМП. Посмотрим, как можно расширить эти услуги, чтобы пациенты из города получали эту помощь здесь и не имели необходимости ездить в другие города. Мы хотим сосредоточить эту работу в самом Пскове.

Сегодня одно из таких актуальных направлений – медицинская реабилитация. Это трёхуровневая система – она проводится и в поликлинике, и в стационаре, и на более высоком уровне. Коллеги, которые работали с коронавирусной инфекцией, понимают, как реабилитировать пациентов, какие у них органы и системы повреждены. И мы хотим расширить работу реабилитационного отделения. Оно было и до этого, раньше там были пациенты после инсультов, а сегодня мы хотим попробовать там организовать реабилитационное отделение более широкого соматического профиля. Чтобы там уже были пациенты с кардиологической патологией, а самое главное – после перенесённой коронавирусной инфекции. Потому что тяжёлые состояния не проходят бесследно. Надо понимать, что все те пациенты, которые перенесли ковид в тяжёлой форме, подлежат диспансерному наблюдению в самой поликлинике, а также реабилитации. Поэтому мы хотим расширить этот вид услуг. Возможно, это будет новое отделение, как раз сейчас этот вопрос отрабатываем. Таким образом, сделаем упор на существующие проблемы. И хотим кардиологическую помощь в городской больнице сделать более широкой. С одной стороны, это будет реабилитация – пульмонологическая, сердечно-сосудистая и, естественно, те сосудистые катастрофы, которые до этого пациенты получали после перенесённых инсультов.

– Означает ли расширение профиля оказания услуг городской больницы необходимость приобретения нового высокотехнологичного медицинского оборудования?

– Естественно. Мы планируем это сделать. Есть определённый объём финансирования, который нам согласовал президент по просьбе губернатора Михаила Ведерникова на 500 млн рублей, которые требуются нашему региону дополнительно. Понимая, что система здравоохранения изношена, и парк оборудования в том числе, мы эту помощь просили. Огромное спасибо, нам в этом отношении не отказали, и мы сейчас обсуждаем с Министерством здравоохранения этот вопрос, в том числе какое будет оборудование. Потому что оборудование будет в определённых направлениях и в основном направлено на высокотехнологичные методики. Мы хотим предусмотреть определённый объём, чтобы расширить отделение реабилитации и сделать его более мощным, серьёзным, на уровень повыше, чем был до этого.

О дефиците кадров

– В связи с открытием и уже полугодовой работой инфекционной больницы произошла ротация кадров между лечебными учреждениями Псковской области. Кто-то перешёл на работу на новые места. Означает ли это, в том числе на примере городской больницы, что сейчас есть свободные ставки, которые вам необходимо заполнять? Если да, то какие?

– Естественно, они есть. Проблема дефицита кадров первоочередная для нас, и все специалисты ценны. Мы готовы принять на работу всех. Как мы в этой ситуации поступали: понимая, что мы открываем новую больницу и там тоже требуется большой штат медицинского персонала, мы собрали медицинское сообщество, проговорили со всеми руководителями и расставили все силы и средства в плане штатной численности всех близлежащих медицинских организаций. Мы же привлекали из районов, и некоторые специалисты остались работать здесь, в Пскове. Так, заместитель главного врача по медицинской работе инфекционной больницы приехал из Порховского района. Мы провели некоторые кадровые перестановки, и, конечно, из городской больницы часть персонала перешли в инфекционную. Но при этом городская больница привлекла других специалистов. Вследствие того, что в инфекционную больницу приехали коллеги из других регионов (и учреждение этим очень гордится), часть персонала перешла обратно в городскую. Решения мы принимаем коллегиально со всеми руководителями и стараемся баланс медицинских кадров держать в определённом количестве. Но всё равно сегодня дефицит кадров сохраняется, поэтому городская больница будет над этим работать. Их специалисты, которые имели опыт работы в предыдущем режиме, они все остались.

О вакцинации

– Ещё одна важная тема – вакцинация. 17 тысяч доз вакцин поступило в регион, и 75 % уже использованы. Если сравнивать с тем, как проходила вакцинация от гриппа, цифра 17 тысяч кажется довольно небольшой. Буквально на днях на федеральном уровне звучало, что к майским праздникам надо бы вакцинировать 30 % населения и тогда удастся избежать ещё одной волны коронавируса. На ваш взгляд, Псковская область успеет выйти на эту планку или нет?

– Сегодня мы считаем не процент охвата населения, а процент освоения вакцины, поступившей в регион. Потому что вакцина требует особых условий хранения и транспортировки. Сегодня в регионе работают 32 стационарных пункта вакцинации, и мы на этом не останавливаемся, будем расширять. Выездная работа в мобильных пунктах очень эффективна, особенно для отдалённых районов. Для многонаселённых городов это тоже удобно. На сегодняшний день поступило уже более 20 тысяч доз вакцины. План привить 60 % в регионе – это более 300 тысяч человек. Вся поступающая вакцина – а она поступает 2-3 раза в неделю небольшими партиями – жёстко контролируется на федеральном уровне. Каждый регион имеет свою логистику, и нужно, чтобы движение вакцины шло оптимально. Партию получаем – наша задача быстро её израсходовать. Есть и внутрирегиональная логистика, мы распределяем по каждому району с учётом количества населения. Михаил Юрьевич вчера в штабе сказал, что мы сегодня находимся в «зелёной» зоне по освоению вакцины, потому что вакцин должно быть использовано 70 и более процентов. Нужно быстро прививать население после поступления вакцины, потому что за первым этапом ещё идёт второй. А вторая инъекция – через 21 день. На федеральном уровне предусмотрен указанный охват количеством и частотой поставок. Если мы будем двигаться логично по отношению к поставкам, то и охватим именно тот пул населения, который будет требоваться на тот период.

– Вы вчера говорили о том, что есть намерение открыть пункты вакцинации в торговых центрах. На каком этапе сейчас находятся переговоры?

– Намерение такое есть, и самое главное, что не только у нас, а и у руководителей торговых центров. Они к нам обращались, в том числе на совещании губернатора, которое он проводил на прошлой неделе. Сейчас мы отрабатываем вопрос по городу Пскову. Планируем успеть к субботе, чтобы уже на эти праздничные дни, когда люди пойдут в торговые центры, они могли подумать о себе и своём здоровье. А нам это позволит увеличить охват. Всё зависит от того, как быстро торговые центры смогут организовать эту работу: они должны предоставить помещение, мы там проведём экспертизу на соответствие необходимым требованиям, поставим туда своё холодильное оборудование, купленное за счёт федеральных средств по программе поддержки региона в проведении вакцинации. Если спрос будет, то мы планируем во всех крупных торговых центрах открыть такие пункты. По крайней мере, силы и желание у нас есть, и компании в этом заинтересованы. Их сотрудники тоже прививаются.

– Перед началом вакцинации часть населения очень скептично относилась к вакцине, считая, что очень уж быстро её выработали, сертифицировали и запустили в оборот. Многие решили подождать и посмотреть, как она будет работать на тех, кто уже привился. На ваш взгляд, с начала вакцинации отношение к вакцине у населения меняется или нет?

– Сейчас идёт мощная информационная составляющая в плане вакцинации. Все наши учёные, академики, профессора, директоры выступают, которые сами непосредственно были разработчиками вакцины. И люди это слышат и могут сделать свой выбор. Моё мнение как врача-иммунолога – вакцина безусловно эффективна, потому что её разрабатывали учёные люди, которые имеют большой опыт. Ведь любая вакцина готовится сейчас и сегодня, но разработки по общепринятым технологиям вакцинопрофилактики. Сначала население было немножко настороженным, мы обратили на это внимание и даже били тревогу, проводили много совещаний, встреч, информационную кампанию, и она продолжится. Мы в этом отношении абсолютно открыты, население должно понимать и знать, есть ли какие-то побочные эффекты и что не надо их путать с обычными типичными реакциями, которые вызывает вакцина.

О побочных эффектах вакцины

– Как часто это встречается?

– Это встречается, но не часто. Во-первых, есть такое понятие, как иммунный ответ. Все люди по-разному иммунологически отвечают на те или иные мероприятия. Люди, у которых более мощный и быстрый иммунный ответ, могут так реагировать. Для того чтобы такие эффекты предотвратить в первый поствакцинальный период, медицинские работники рекомендуют пациентам определённые мероприятия, чтобы это снизить. В основном на вакцину бывает однократное повышение температуры, у кого-то чуть побольше, у кого-то субфебрильное. Также некоторые люди отмечают, что пропадают обоняние и вкус, но это очень быстро проходит. Это типичные для коронавирусной инфекции реакции и проходят за 1-2 дня. Дальше пациент не испытывает никакого дискомфорта. Но в основной массе люди спокойно переносят и ничего не испытывают. Кстати, наше старшее поколение очень хорошо переносит вакцинацию.

– Буквально пару недель назад прививали 101-летнюю бабушку из Стругокрасненского района, как она себя чувствует?

– Она себя прекрасно чувствует, если говорить по отношению к вакцинации. Дама в возрасте, в мае ей будет 102 года – почтенный возраст. Привилась она хорошо, у неё не было никаких побочных реакций. В ближайшее время ей предстоит вторая инъекция. Дай бог ей здоровья, это наша гордость. Пожилые люди очень обязательные, они заботятся о себе и активно хотят прививаться. Мы как система здравоохранения должны им помочь прийти к нам либо обеспечить доступ наших специалистов к ним, если это отдалённые территории. Пожилые люди не настоль скептичны, как молодое поколение, они понимают, что это надо в целях их благополучия. Потому что рано или поздно мы должны перейти в обычный режим нашей жизни.

– Будем надеяться, что это произойдёт рано. И будем для этого все прививаться.