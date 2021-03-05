Эпидситуация в Псковской области остаётся непростой – Михаил Ведерников

18:16, 05 марта 2021, ПАИ

Эпидситуация в Псковской области остаётся непростой, заявил губернатор Михаил Ведерников в очередном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, что суточное значение заболевших остановилось в пределах 100 новых случаев, и существенного снижения в течение месяца не произошло. «Более того, мы продолжаем фиксировать новые очаги заболевания – в настоящий момент их четыре», – напомнил глава региона.

По его словам, ситуация была подробно разобрана на оперштабе, но ключевой вывод – снимать ограничения пока преждевременно. «Наоборот, по ряду направлений необходимо усиление контроля. Прежде всего, требует внимания ситуация в торговых центрах и общественном транспорте», - подчеркнул Михаил Ведерников.