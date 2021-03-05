Пункты вакцинации от коронавируса заработают во всех районах Псковской области после праздников

18:18, 05 марта 2021, ПАИ

Со следующей недели прививочные пункты будут работать во всех районах Псковской области и в каждой взрослой поликлинике. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в очередном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«Чтобы избежать обратного перепрофилирования больниц в ковид-центры и приблизить снятие ограничений, нужно вакцинироваться», – подчеркнул он.

Глава региона напомнил, что вакцина – это доступная и бесплатная возможность уберечь себя от заболевания, которое забрало уже более 2,5 млн жизней по всему миру. «Уже во второй половине весны эксперты прогнозируют третью волну заболевания. Ещё есть время, чтобы успеть защитить себя и близких», – подчеркнул Михаил Ведерников.