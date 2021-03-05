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Михаил Ведерников попросил псковичей делать замечания тем, кто мусорит на улицах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил жителей региона делать замечания тем, кто не в состоянии донести окурки, банки и фантики до урны. «Мусор не появляется сам по себе. Давайте уважать друг друга и прежде всего себя. У нас есть всё, чтобы сделать город чистым и красивым», – заявил он в очередном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что в начале рабочей недели провёл совещание по вопросам уборки улиц города с подрядчиками, управляющими компаниями и администрацией Пскова. «Ситуация ненормальная. Я давно не видел город таким грязным и замусоренным. Проблему также видят в соцсетях – много соответствующих фотографий было и в пабликах, и у меня в директе», – рассказал глава региона.

По его словам, обратили на это внимание и люди, которых опрашивало ПАИ – у них вышел очень характерный сюжет на эту тему. «То есть, беспорядок видят все, кроме тех, кто за это напрямую отвечает», – констатировал Михаил Ведерников. Он дал поручение до конца этой недели активизировать работу и обеспечить постоянный контроль содержания улиц.

«Технику уже видно чаще, но пешеходные дорожки даже в центре остаются покрытыми песком и грязью. Дожму эту ситуацию до конца, чтобы уборка проходила системно, качественно и без напоминаний со стороны губернатора», – заверил губернатор.

Он отметил, что федеральный центр оказывает региону колоссальную поддержку в части приведения в порядок дорог, дворовых территорий и объектов культурного наследия. «Давайте беречь эту работу», – обратился Михаил Ведерников к жителям региона.

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