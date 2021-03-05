Губернатор поздравил псковичек с наступающим 8 марта

18:22, 05 марта 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех женщин региона с наступающим 8 марта.

«Это ещё один повод сказать вам искренние слова благодарности за красоту, за вдохновение и поддержку, за домашний уют, за непростой повседневный труд», – заявил он в очередном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

По словам губернатора, именно с женщинами связано все самое светлое – материнская забота, любовь, счастье отцовства и семейной жизни.

«От всей души желаю, чтобы у вас было как можно больше поводов для улыбок и радости! Мужчины, давайте сделаем для этого всё возможное. Желаю всем счастья и хорошей весны! Берегите себя!» – обратился Михаил Ведерников к подписчикам.