Объём задолженности по зарплате в Псковской области снизился почти на 80 млн рублей

17:57, 04 марта 2021, ПАИ

Почти на 80 млн рублей снизился объём задолженности по зарплате в Псковской области. Об этом написал губернатор Михаил Ведерников в Instagram-аккаунте.

С декабря 2020 года в полном объёме погашена задолженность семи предприятий: «Псковэлектросвар»; «Псковкабель»; «Альянс-ПМФ»; «Энергия»; «Динамо - Сервис»; «СМУ-135» и «СМУ-107»; частично погашена задолженность «Псковгеокабеля». Таким образом, задолженность снизилась с 109 до 29 млн рублей.

Глава региона с коллегами из УФНС и Роструда обсудили тему легализации трудовых отношений и «обеления» зарплат.

«Права работников в таких случаях не защищены законом – они не могут претендовать на многие виды соцподдержки. Работодатель, в свою очередь, недоплачивает налоги и лишает бюджет дефицитных средств», - отметил губернатор.

Наибольшее количество нарушений наблюдается в строительной и дорожной сфере. «С ними и будем разбираться в первую очередь», - отметил Ведерников.