Проект развития системы комплексного сопровождения лиц с ментальной инвалидностью обсудили Михаил Ведерников и Андрей Царев

17:58, 04 марта 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с директором регионального Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андреем Царевым. Стороны обсудили актуальные направления развития деятельности социального учреждения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В частности, речь зашла о концепции развития региональной системы комплексного межведомственного сопровождения лиц с ментальной инвалидностью и другими психическими нарушениями. Разработка проекта концепции проводится совместными усилиями администрации Псковской области и регионального Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения с 2020 года. Она создается для реализации на территории каждого района комплекса мероприятий по включению людей с ментальной инвалидностью в жизнь общества, профилактике социального сиротства среди детей с ограниченными возможностями здоровья, а также нормализации жизни семей с детьми и взрослыми людьми, имеющими психические нарушения.

Говоря о значении концепции, Андрей Царев подчеркнул, что ее принятие позволит в дальнейшем создать нормативно-правовые, материально-технические, кадровые и организационно-методические условия масштабирования системы во всех районах Псковской области. По его словам, именно этого не хватает региону для масштабирования системы пожизненного сопровождения лиц с ментальной инвалидностью, которая отработана в Пскове и Порховском районе.

Реализация системы комплексного межведомственного сопровождения лиц с ментальной инвалидностью и другими психическими нарушениями рассчитана на несколько этапов. В ходе общения Михаил Ведерников и Андрей Царев обсудили вопросы подготовки и проведения первоочередных мероприятий.

Сейчас сопровождением охвачено свыше 700 семей с детьми и взрослыми, имеющими ментальную инвалидность. Речь идет только о тех, кто проживает в Пскове и Псковском районе. Сегодня система поддержки представлена рядом государственных учреждений и НКО, которые предоставляют необходимые услуги таким семьям. Так, малыши от двух месяцев до трех лет получают поддержку в службах ранней помощи, потом дети идут в детский сад, школу, а взрослые — в мастерские и сопровождаемое проживание. Подобная модель действует и в Порховском районе.

На базе Центра лечебной педагогики создан Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения людей с ментальной инвалидностью. Проводится большая работа по передаче опыта в остальные районы Псковской области и другие регионы.