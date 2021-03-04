Псковский драмтеатр запускает формат театральных читок

18:07, 04 марта 2021, ПАИ

В рамках «Данилов-феста», который пройдет в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина с 6 по 8 марта, состоятся читки трёх пьес популярнейшего драматурга, писателя Дмитрия Данилова. Сам автор займет место в зрительном зале. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

«Читка – это такая форма представления пьесы, при которой артисты не просто читают текст с листа, а фактически проигрывают его, хотя физические действия сведены к минимуму, отсутствуют декорации и костюмы. Большую роль в таком формате играет воображение зрителя. Побывать на читке – значит увидеть, как из реплик, прописанных автором, артисты создают образ персонажа», – отметили в театре.

Читки пьес Дмитрия Данилова будут проходить каждый фестивальный день.

«Человек из Подольска», 6 марта в 15:00. «Простой, ничем не примечательный парень оказывается в странном отделении полиции, где его учат краеведению, произнесению дифтонгов и вообще Родину любить», – отметили в театре.

В читке участвуют Камиль Хардин, Наталья Петрова, Анатолий Кузьмин, Александр Овчаренко, Лев Орешкин.

«Сережа очень тупой», 7 марта в 16:00. «Программист Сережа получает загадочную посылку с помощью еще более загадочных и довольно навязчивых курьеров, которые наотрез отказываются покидать его дом», – отметили в театре.

В читке участвуют заслуженный артист РФ Виктор Яковлев, Камиль Хардин, Линда Ахметзянова, Анатолий Кузьмин, Александр Овчаренко.

«Выбрать троих», 8 марта, 16:00. «Антиутопия, навеянная пандемией коронавируса: героям пьесы нужно выбрать троих родственников, с которыми они смогут видеться, с остальными – запрещено», – отметили в театре.

В читке участвуют заслуженные артисты РФ Надежда Чепайкина, Сергей Попков, артисты Валентина Банакова, Лев Орешкин, Наталья Петрова.

Цена билета: 150 рублей.

С 6 по 8 марта Псковский театр драмы проведет «Данилов-фест» – фестиваль, приуроченный к премьере спектакля «Свидетельские показания» и посвященный творчеству Дмитрия Данилова. В программе: читки пьес Данилова («Человек из Подольска», «Сережа очень тупой», «Выбрать троих»), показ фильма «Человек из Подольска» с участием режиссера Семена Серзина, автора пьесы Дмитрия Данилова и продюсреа Натальи Мокрицкой, выставка петербургского художника авторской куклы «Демонология нашего района» Ирины Москвиной, творческая встреча с Дмитрием Даниловым.