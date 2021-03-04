Псковский врач Галина Невалённая рассказала об опасности вируса папилломы человека

19:31, 04 марта 2021, ПАИ

Об опасности вируса папиломы человека рассказала главный врач Псковской городской поликлиники, гинеколог Галина Невалённая в эфире ПАИ-live 4 марта, во Всемирный день борьбы с вирусом папилломы человека.

Специалист отметила, что вирусов папилломы человека великое множество. «Некоторые вызывают разрастания кожи, а в гинекологии эти вирусы могут вызывать онкологические заболевания», – уточнила Галина Невалённая.

Врач подчеркнула, что эта тема заслуживает особого внимания. «С одной стороны, смертность от рака шейки матки – практически управляемая ситуация, и в то же время у нас в России и в мире наблюдается высокая заболеваемость и высокая смертность. Поэтому интерес медиков к папилломовирусной инфекции с каждым годом только растёт», – заметила специалист.

Галина Невалённая подчеркнула, что основная защита от этого вируса – вакцинация. Задача медиков – защитить людей от папилломовирусной инфекции, добавила она.

Галина Невалённая предостерегла от паники. «Вирусов папилломы человека много, но не все они страшны. Даже если во время обследования выявляются эти вирусы, то это не значит, что судьба предопределена, обязательно будет рак и обязательно будет плохой исход. Мы настраиваем женщин и мужчин, у которых выявляются эти виды папилломовирусной инфекции, чтобы они более тщательно следили за собой и проходили периодические медицинские осмотры в рамках диспансеризации и профосмотров. Тогда риск будет сведён к минимуму», – заключила врач.