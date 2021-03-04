0
21:24
В Псковской области внедряется вакцинация от папиломовируса
21:20
Псковичу дали семь лет за экстремизм
20:48
Алгоритм действий при подозрении на папиллому – ПАИ-live с Александром Юровым
19:31
Псковский врач Галина Невалённая рассказала об опасности вируса папилломы человека
19:14
Всё о вирусе папилломы человека – ПАИ-live c Галиной Неваленной
18:58
В региональном ГИБДД посетительниц поздравили с праздником
18:40
За подвиг на пожаре пскович Артём Мазепа получил «Народное признание» (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

От онкогенной папилломовирусной инфекции существует вакцина

Как правильно сделать прививку от папиломо-вирусной инфекции, рассказала врач-гинеколог Галина Невалённая

От онкогенной папилломовирусной инфекции на сегодняшний день существует вакцина, рассказала главный врач Псковской городской поликлиники, гинеколог Галина Невалённая в эфире проекта ПАИ-live 4 марта.

Вакцина бывает двух- и четырёхвалентная. Рекомендуется начинать вакцинацию до начала половой жизни – в 12, 13, 15 лет, а далее вакцинировать в возрасте до 25-28 лет.

У этого вируса есть особенность – к нему почти не вырабатывается естественный иммунитет, а вакцинация позволяет его выработать. Папилломовирусная инфекция 16-го, 18-го, 31-го и 33-го типа может приводить к развитию рака шейки матки. У женщин рекомендуется проводить также обследования на 6-й и 11-й типы, потому что эти вирусы могут вызывать онкологические заболевания дыхательных путей. Если женщины планируют в молодом возрасте рожать, то носители вируса могут передать этот вирус новорождённому.

«Пока, к сожалению, эта вакцинация не входит в национальный календарь Российской Федерации. Но в некоторых регионах России вакцинация проводится среди уязвимых групп или групп риска. Каждый регион рассматривает выделение средств на вакцинацию самостоятельно. У нас в Псковской области эта тема обсуждалась и проводились мероприятия, чтобы вакцинировать девочек-подростков из группы риска», – сказала врач.

Если вакцинации нет в национальном календаре, то можно привиться самостоятельно за свой счёт. Вакцинация проходит в три этапа: необходимо сделать три прививки с определённым интервалом. До 18 лет обращаться надо в детскую поликлинику, а если старше 18 лет, то во взрослую поликлинику через врача-гинеколога.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Алгоритм действий при подозрении на папиллому – ПАИ-live с Александром Юровым От онкогенной папилломовирусной инфекции существует вакцина Всё о вирусе папилломы человека – ПАИ-live c Галиной Неваленной Гаращенко: Мы готовы принять в Псковскую область всех медиков Гаращенко: Побочные эффекты после вакцинации от COVID-19 встречаются, но не часто Сделавшая прививку от коронавируса 101-летняя псковичка чувствует себя хорошо Пункты вакцинации против COVID-19 могут появиться в торговых центрах Пскова в ближайшие выходные Новое оборудование появится в Псковской городской больнице О побочных эффектах вакцины от коронавируса рассказала Марина Гаращенко Псковская городская больница перейдёт на новый уровень развития
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Псковской области внедряется вакцинация от папиломовируса
04 марта 2021
В Псковской области внедряется вакцинация от папиломовируса
Псковичу дали семь лет за экстремизм
04 марта 2021
Псковичу дали семь лет за экстремизм
Алгоритм действий при подозрении на папиллому – ПАИ-live с Александром Юровым
04 марта 2021
Алгоритм действий при подозрении на папиллому – ПАИ-live с Александром Юровым
Псковский врач Галина Невалённая рассказала об опасности вируса папилломы человека
04 марта 2021
Псковский врач Галина Невалённая рассказала об опасности вируса папилломы человека
Всё о вирусе папилломы человека – ПАИ-live c Галиной Неваленной
04 марта 2021
Всё о вирусе папилломы человека – ПАИ-live c Галиной Неваленной
В региональном ГИБДД посетительниц поздравили с праздником
04 марта 2021
В региональном ГИБДД посетительниц поздравили с праздником
За подвиг на пожаре пскович Артём Мазепа получил «Народное признание» (ВИДЕО)
04 марта 2021
За подвиг на пожаре пскович Артём Мазепа получил «Народное признание» (ВИДЕО)
Прогулка с пользой: на экскурсии в заповедные уголки Псковской области могут отправиться гости пансионата «Кривск»
04 марта 2021
Прогулка с пользой: на экскурсии в заповедные уголки Псковской области могут отправиться гости пансионата «Кривск»

Идет загрузка...