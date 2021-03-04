От онкогенной папилломовирусной инфекции существует вакцина

20:13, 04 марта 2021, ПАИ

От онкогенной папилломовирусной инфекции на сегодняшний день существует вакцина, рассказала главный врач Псковской городской поликлиники, гинеколог Галина Невалённая в эфире проекта ПАИ-live 4 марта.

Вакцина бывает двух- и четырёхвалентная. Рекомендуется начинать вакцинацию до начала половой жизни – в 12, 13, 15 лет, а далее вакцинировать в возрасте до 25-28 лет.

У этого вируса есть особенность – к нему почти не вырабатывается естественный иммунитет, а вакцинация позволяет его выработать. Папилломовирусная инфекция 16-го, 18-го, 31-го и 33-го типа может приводить к развитию рака шейки матки. У женщин рекомендуется проводить также обследования на 6-й и 11-й типы, потому что эти вирусы могут вызывать онкологические заболевания дыхательных путей. Если женщины планируют в молодом возрасте рожать, то носители вируса могут передать этот вирус новорождённому.

«Пока, к сожалению, эта вакцинация не входит в национальный календарь Российской Федерации. Но в некоторых регионах России вакцинация проводится среди уязвимых групп или групп риска. Каждый регион рассматривает выделение средств на вакцинацию самостоятельно. У нас в Псковской области эта тема обсуждалась и проводились мероприятия, чтобы вакцинировать девочек-подростков из группы риска», – сказала врач.

Если вакцинации нет в национальном календаре, то можно привиться самостоятельно за свой счёт. Вакцинация проходит в три этапа: необходимо сделать три прививки с определённым интервалом. До 18 лет обращаться надо в детскую поликлинику, а если старше 18 лет, то во взрослую поликлинику через врача-гинеколога.