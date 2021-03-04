11 студентов ПсковГУ пройдут практику в международном детском центре «Артек»

21:56, 04 марта 2021, ПАИ

11 студентов Псковского государственного университета пройдут практику в международном детском центре «Артек», сообщили «Псковской правде» в вузе.

«Во время практики студенты будут учиться дистанционно. Несмотря на сложности, связанные с совмещением учёбы и работы, ожидания у ребят самые лучшие», – отметили в ПсковГУ.

Студенты отправятся в «Артек» уже 8 марта. В течение трёх смен они будут работать вожатыми в медиаотрядах центра и проходить практику по разным образовательным программам. Так, студенты направления «реклама и связи с общественностью» пройдут практику в отделе рекламы, а студентка направления «специальное (дефектологическое) образование» – в детском саду «Артека».

В настоящее время молодые люди проходят вожатскую школу, в которой делятся опытом те, кто уже побывал в «Артеке».

Отмечается, что любой студент может стать вожатым в лагерях Московской области, «Артеке» или «Орлёнке». Для этого необходимо прослушать бесплатную программу профессионального обучения по профессии «специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива (вожатый)». Программа реализуется на базе регионального центра подготовки вожатых и института непрерывного образования.

Дополнительную информацию можно узнать в группе регионального центра подготовки вожатых ПсковГУ.