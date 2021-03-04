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Общество

Главврач Псковского онкодиспансера рассказал о способах передачи папиллома-вируса

Разные штаммы вируса - разные симптомы.

 

 

В ходе ПАИ-Live главврач Псковского онкодиспансера Александр Юров рассказал о симптомах и способах передачи папиллома-вируса.

«Если подойти к истокам принципов заражения папиллома-вируса человека, он также может передаваться и от матери к ребёнку, но в 80 % случаев вирус передаётся при сексуальном контакте. Кроме того, небольшой процент случаев – бытовой путь (через микротрещины). Вирус поражает взрослых репродуктивно способных людей от 20 до 50 лет, они наиболее подвержены ВПЧ-носительству.  Заболевание может носить латентный (скрытый) характер, мы можем длительные годы даже не подозревать, что являемся носителями двух, трёх, четырёх видов вируса. И при скрининге это выявляется. При гинекологических осмотрах выявляется дисплазия или злокачественное новообразование. Они и говорят о наличии вируса папилломы человека. За прошлый год у нас порядка 200 случайных находок. А в рамках скрининговой программы будут выявлены тысячи», – сказал доктор.

На вопрос о проявлениях заражения врач заявил, что симптоматика зависит от того штамма, который проник в организм. Если есть кожные разрастания в подмышечной области, области шеи или половых органов, надо обратить на это внимание.

Остроконечные кондиломы, папилломы – предвестники того, что в нашем организме существует папиллома-вирус. Можно сдать кровь на папиллома-вирус человека на самые популярные онкогенные штаммы. Это 16-й, 18-й, 31-й, 33-й и 39-й виды, которые наиболее злокачественны.

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