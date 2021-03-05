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Общество

Какие сообщения необходимо обязательно удалять из телефона, рассказал эксперт

Информацию о паролях, личных данных, сообщения, которые могут содержать вредные для вашей репутации или репутации ваших близких сведения, лучше удалять. Необходимо удалять также сервисные сообщения, коды авторизации и временные пароли, рассказал агентству «Прайм» гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Бывает, что приложения для работы требуют список контактов и доступ к СМС-сообщениям. Последнее важно для быстрой авторизации. «Однако эти и многие другие случаи с быстрым доступом к СМС через вирусы или удаленное восстановление резервной копии телефона без вашего ведома превращают копилку СМС в самое уязвимое пространство», — рассказал Щельцин.

Пароли, предоставляемые банками и интернет-сайтами, как правило, работают не дольше одной минуты. Но бывает, что мошенники, получив к ним доступ, исхитряются забраться в ваш аккаунт с непредсказуемыми последствиями.

Щельцин советует для минимизации этих рисков делать резервное копирование, устанавливать двухфакторную верификацию, не терять телефон и следить за своими СМС-сообщениями.
 

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