Путешественник из Петербурга осел в псковской деревне и стал проводить экскурсии для туристов

23:19, 04 марта 2021, ПАИ

Данил Литвинцев жил в Петербурге, много путешествовал и писал для тревел-журналов GEO и «Афиша-МИР». А семь лет назад переехал с семьёй на хутор в Псковской области и, как он сам признаётся, впервые почувствовал себя дома. Теперь его знают как профессионального гида, который проводит необычные экскурсии-погружения по Изборску и его живописным окрестностям. О своей работе и жизни в деревне он рассказал «АиФ-Псков».​

«В первый год, когда я начал вводить трекинг по Изборско-Мальской долине, в октябре выпал снег, и я понял, что нужно как-то продолжать. Встал на лыжи, побегал по Мальской долине, наметил маршруты. И тогда была идея делать лыжные рейды, небольшие походы. Я договорился с парком активного отдыха «Мальская долина» — они сдают лыжи в прокат. Но к ноябрьским праздникам тогда снег растаял, и его до января не было. И на несколько лет я от этой идеи отказался из-за непредсказуемости нашей зимней погоды, – поведал журналистам Данил. – А в этом году вернулся к этой идее, но понял, что лыжи — это, с одной стороны, привычное, а с другой стороны, не всем может понравиться, не все умеют ходить на лыжах. Нужна какая-то фишечка. А снегоступы — это новое направление для нашей страны».

О том, почему Данил переехал из Северной столицы в псковскую деревню и как адаптировался к новым условиям жизни, читайте в материале «АиФ-Псков» «Понаехавший. Петербуржец переехал в Изборск и проводит необычные экскурсии».