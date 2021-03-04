0
23:41
Видеозвонки и голосовые сообщения стали доступны в десктопной версии WhatsApp
23:11
О реабилитации после коронавируса, вакцинации и скептиках – в интервью с Мариной Гаращенко
22:50
Главврач Псковского онкодиспансера рассказал о способах передачи папиллома-вируса
21:59
О сотрудничестве с ПсковГУ, прорывных образовательных технологиях и учителях-коучах – в интервью с проректором ВШЭ Сергеем Рощиным
21:24
В Псковской области внедряется вакцинация от папиллома-вируса
21:20
Псковичу дали семь лет за экстремизм
20:48
Алгоритм действий при подозрении на папиллому – ПАИ-live с Александром Юровым
Еще новости
Общество

Путешественник из Петербурга осел в псковской деревне и стал проводить экскурсии для туристов

Данил Литвинцев устраивает занимательные экскурсии для туристов. Фото АИФ-Псков

Данил Литвинцев жил в Петербурге, много путешествовал и писал для тревел-журналов GEO и «Афиша-МИР». А семь лет назад переехал с семьёй на хутор в Псковской области и, как он сам признаётся, впервые почувствовал себя дома. Теперь его знают как профессионального гида, который проводит необычные экскурсии-погружения по Изборску и его живописным окрестностям. О своей работе и жизни в деревне он рассказал «АиФ-Псков».​

«В первый год, когда я начал вводить трекинг по Изборско-Мальской долине, в октябре выпал снег, и я понял, что нужно как-то продолжать. Встал на лыжи, побегал по Мальской долине, наметил маршруты. И тогда была идея делать лыжные рейды, небольшие походы. Я договорился с парком активного отдыха «Мальская долина» — они сдают лыжи в прокат. Но к ноябрьским праздникам тогда снег растаял, и его до января не было. И на несколько лет я от этой идеи отказался из-за непредсказуемости нашей зимней погоды, – поведал журналистам Данил. – А в этом году вернулся к этой идее, но понял, что лыжи — это, с одной стороны, привычное, а с другой стороны, не всем может понравиться, не все умеют ходить на лыжах. Нужна какая-то фишечка. А снегоступы — это новое направление для нашей страны».

О том, почему Данил переехал из Северной столицы в псковскую деревню и как адаптировался к новым условиям жизни, читайте в материале «АиФ-Псков» «Понаехавший. Петербуржец переехал в Изборск и проводит необычные экскурсии».

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Видеозвонки и голосовые сообщения стали доступны в десктопной версии WhatsApp
04 марта 2021
Видеозвонки и голосовые сообщения стали доступны в десктопной версии WhatsApp
Главврач Псковского онкодиспансера рассказал о способах передачи папиллома-вируса
04 марта 2021
Главврач Псковского онкодиспансера рассказал о способах передачи папиллома-вируса
В Псковской области внедряется вакцинация от папиллома-вируса
04 марта 2021
В Псковской области внедряется вакцинация от папиллома-вируса
Псковичу дали семь лет за экстремизм
04 марта 2021
Псковичу дали семь лет за экстремизм
Алгоритм действий при подозрении на папиллому – ПАИ-live с Александром Юровым
04 марта 2021
Алгоритм действий при подозрении на папиллому – ПАИ-live с Александром Юровым
Псковский врач Галина Невалённая рассказала об опасности вируса папилломы человека
04 марта 2021
Псковский врач Галина Невалённая рассказала об опасности вируса папилломы человека
Всё о вирусе папилломы человека – ПАИ-live c Галиной Неваленной
04 марта 2021
Всё о вирусе папилломы человека – ПАИ-live c Галиной Неваленной
В региональном ГИБДД посетительниц поздравили с праздником
04 марта 2021
В региональном ГИБДД посетительниц поздравили с праздником

Идет загрузка...