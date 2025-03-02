Отряд руководителей студенческих отрядов СЗФО работает в Псковской области

21:44, 02 марта 2025, ПАИ

Отряд руководителей студенческих отрядов Северо-Запада «Старейшина» принимает участие в акции «Ольгинский десант. Десант Победы» в Псковской области. Об этом сообщается в группе акции в соцсети «ВКонтакте».

В первый день участники возложили цветы в память о героях 6-й роты в Черёхе. Дальнейшая работа продолжается в Пушкиногорском районе.

Добавим, что в 2025 году всероссийская акция «Снежный десант РСО» приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники проведут уроки в школах, рассказывая о героях войны.

Напомним, что ранее акция объединила пять муниципалитетов Псковской области – Палкинский район, Дновский, Порховский, Дедовичский и Невельский муниципальные округа. В ней приняло участие около 80 человек.