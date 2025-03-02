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Общество

Псковичей просят помочь с водой для животных в приюте «Лесопилка»

Псковичей просят помочь с водой для животных в приюте «Лесопилка». Об этом сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Псковичей просят помочь с водой для животных в приюте «Лесопилка»/ Фото из архива ПАИ

«В приюте опять заканчивается вода. К сожалению, это наша реальность и так случается периодически, в приюте вода привозная», – отметили в «Лесопилке».

Псковичи могут забрать пустые бутылки и канистры из приюта, заполнить их и принести обратно. Связаться можно по номеру 8-911-362-31-25.

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