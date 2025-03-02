Более 300 тысяч документов хранится в великолукском архиве

21:23, 02 марта 2025, ПАИ

Более 300 тысяч документов, в том числе девять тысяч фотографий, хранится в великолукском отделении Государственного архива Псковской области. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Каждое дело находится в коробке или упаковано в крафт-бумагу, а на окнах установлены светорассеивающие блоки. Здание 1959 года возводилось по всем архивным правилам и является единственным подобным в Псковской области. Стеллажи архивохранилища соединены между этажами и размещены на определённом расстоянии от отопительных приборов, а в помещении поддерживается температура воздуха от +17 до +19 градусов при влажности 55 %. Регулируется это проветриванием и влажной уборкой.

Каждый документ или фотография имеют свой порядковый номер и местоположение. Хранятся все материалы в архивохранилище.

«Для нас, архивистов, архивохранилище – это святая святых, где хранится документальное богатство нашей области. И мы храним его очень аккуратно, очень тщательно, соблюдая все пять обязательных режимов хранения: охранный, противопожарный, световой, температурно-влажностный и санитарно-гигиенический», – отметила начальник отдела обеспечения сохранности архивных документов и комплектования архивного фонда РФ Алла Павлова

Самый ранний документ в великолукском отделении Госархива Псковской области датирован 1917 годом. В архиве собрана история становления всех великолукских предприятий, а также информация о значимых исторических событиях.