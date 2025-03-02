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Общество

Тучи атлантического циклона накроют Северо-Запад страны на предстоящей неделе

Какой будет погода на Северо-Западе России на предстоящей неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Фото: ПАИ

По словам специалистов, на этой территории будут клубиться тучи атлантического циклона. Воздух, согретый Гольфстримом, заключён в области этого вихря. Жителей будут ждать дожди, а на севере и востоке территории – дожди, переходящие в снег.

Днём на севере и востоке СЗФО будет от −3 до +2 градусов, а на юго-западе – от +3 до +8 градусов. В начале недели будет немного прохладнее, подчеркнули в «Фобосе».

Какую погоду ждать псковичам в марте, можно прочитать здесь.

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