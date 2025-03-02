Об опасности схода льда с крыш зданий предупредили псковичей

18:39, 02 марта 2025, ПАИ

Об опасности схода снега и льда с крыш зданий предупредили псковичей. Об этом ПАИ сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Жителей региона призвали внимательно соблюдать меры безопасности во время зимнего периода. Рекомендуется избегать захода за ограждения опасных зон, а также держаться подальше от стен зданий и козырьков подъездов, где может скапливаться снег, сосульки и наледь. Родителям в Псковской области настоятельно посоветовали быть бдительными и обучать детей правилам безопасности, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Кроме того, руководителей организаций, управляющих компаний и коммунальные службы призвали незамедлительно организовать очистку крыш от снега и наледи. В случае серьезного травмирования или гибели человека к уголовной ответственности могут быть привлечены собственники зданий, сотрудники управляющих компаний, а также лица, отвечающие за административные и хозяйственные функции, независимо от форм собственности, подчеркнули в СУ СК.

Если произошел несчастный случай и кто-то получил травму, необходимо немедленно позвонить в экстренные службы по номеру 112. Также на территории Псковской области работают телефонные линии Следственного комитета России «Ребенок в опасности» (короткий номер 123 или 8(911) 362-27-78) и «Телефон доверия» (8(981) 350-71-57), куда можно обратиться в случае любых экстренных ситуаций. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.