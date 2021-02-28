Две бронзы завоевал великолучанин на чемпионате мира по биатлону

23:42, 04 марта 2021, ПАИ

Студент IV курса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Михаил Первушин выиграл две бронзовые медали на чемпионате мира по биатлону среди юниоров, сообщается в группе «ВЛГАФК» в социальной сети «ВКонтакте».

Великолучанин завоевал бронзу в гонке преследования на 12,5 километра, которая прошла 3 марта в австрийском Обертиллиахе.

Ранее Михаил Первушин на чемпионате мира среди юниоров занял третье место в спринтерской гонке.