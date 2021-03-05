Островичка пожаловалась губернатору Псковской области на неподъёмные суммы в квитанциях ЖКХ
Островичка 4 марта пожаловалась на сайте губернатора на «неземные» квитанции.
Женщина проживает в многоквартирном доме на улице Освобождения, 4. «Пришла очередная квитанция за коммуналку, взглянула на цифры – за отопление такие цифры пришли, что невольно думаешь, а не живу ли я во дворце. Управляющая компания объясняет это сильнейшими морозами (наверное, как в Якутии), поэтому и циферки выросли, – говорится в обращении. – Примите вы уже в конце концов меры, проверьте эту шарагу. Сколько можно платить такие цены, что это за домовой счётчик стоит такой, что так накручивает? Вы для людей, для простого народа хоть что-то сделаете? Я не могу платить такие суммы заоблачные: как за квартиру платить 13 тысяч при минимальной зарплате 11?» – написала островичка.
Ответ на вопрос готовит глава Островского района Дмитрий Быстров, сообщается на сайте.