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Общество

Вопрос въезда в ЕС привитых от COVID-19 россиян остаётся открытым

Ковидный паспорт ЕС будут выдавать только тем, кто вакцинирован одобренным в ЕС препаратом, сообщил высокопоставленный источник в одном из европейских правительств. Об этом пишет газета «Известия».

Страны объединения договорились представить к концу марта образец документа, который позволит прежде всего европейцам свободно передвигаться внутри ЕС. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что с помощью ковидных паспортов в ЕС смогут попасть даже граждане из третьих стран.

Однако из-за того, что препарат «Спутник V» пока не получил одобрение, вопрос с допуском российских туристов не решен.

«Вопрос о том, на какую зону будет распространяться данный документ, пока остается открытым», — сказал представитель кабинета канцлера Австрии Себастьяна Курца.

В МИД Испании, которая в наибольшей степени заинтересована в возобновлении летнего туризма, уточнили, что детали обсуждать рано.

«Мы надеемся, что зеленые паспорта удастся ввести к лету. При этом мы придерживаемся позиции, что данный документ должен быть унифицированным, чтобы каждая страна не разрабатывала свою собственную формулу», — добавил представитель ведомства.

Несмотря на то что многие страны ЕС проявили к вакцине НИЦЭМ им. Гамалеи интерес, она еще ждет результатов исследований Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА). В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) 4 марта заявили, что ЕМА начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V».

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