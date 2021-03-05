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Общество

Регистрацию на рейс в аэропорту могут сделать платной

Регистрацию на рейс в аэропорту могут сделать платной. Эту инициативу Минтрансу предложил «Аэрофлот», пишет газета «Известия».

Росавиация рассмотрела предложение «Аэрофлота» и указала на социально негативные риски предлагаемой меры. В Минтрансе сказали, что никаких решений по вопросу не принималось.

Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин уточнил, что речь об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту. Сейчас тариф включает регистрацию на стойке в воздушной гавани, но все больше людей пользуются онлайн-регистрацией.

«Для пассажиров дискаунтера («Победа» — 100% «дочка» «Аэрофлота») снижение тарифа на перевозку даже на 150 рублей для тех, кто регистрируется онлайн, важно, — это полностью соответствует мировой практике. Для полносервисных компаний, таких как «Аэрофлот», регистрация на стойке — часть обычного сервисного цикла, для них инициатива не актуальна», — добавил Демин.

Предложенное нововведение позволило бы пассажирам выбирать — платить за регистрацию в аэропорту или сделать это бесплатно онлайн. Стоимость билетов снизится на величину расходов компаний по регистрации пассажира. 

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