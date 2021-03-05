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Детская шалость стала причиной пожара в подъезде многоквартирного дома в Пскове

Фото Pixabay

В Пскове в многоквартирном доме произошёл пожар в подъезде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

4 марта в 19:32 в Пскове на улице Технической, 17 на лестничной площадке 13-го этажа огнём поврежден подоконник. Предположительной причиной возгорания стала детская шалость. Личность подозреваемого устанавливается. Возгорание было потушено до прибытия пожарных.

В Гдовском районе при тушении пожара в доме обнаружили тело мужчины.

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