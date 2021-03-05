Александр Козловский подарил Бежаницкой школе парты

09:39, 05 марта 2021, ПАИ

В рамках региональной недели депутат Госдумы, секретарь Псковского реготделения «Единой России» Александр Козловский с рабочим визитом посетил Бежаницкий район, где побывал в средней школе в поселке Бежаницы. На 150-летие учреждения в декабре прошлого года он оказал финансовую помощь на приобретение школьных парт, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе депутата.

Во время визита парламентария сопровождали глава района Сергей Михеев, директор школы Марина Михайлова и секретарь местного отделения «Единой России» Валентина Иванова.

Александр Козловский посетил класс, в который передали парты. В 1 «Б» классе учатся 20 ребят. Директор школы Марина Михайлова поблагодарила гостя за заботу о школе и учениках. Благодаря поддержке «Единой России» и Александра Козловского сегодня ребята занимаются в комфортных условиях.

Далее директор провела экскурсию по школе, рассказала о ее богатой историю. Учреждение было основано в 1870 году выдающейся русской общественной деятельницей, местной помещицей Анной Философовой и претерпевало разные этапы становления и развития. Сегодня здесь обучаются более 600 детей из Бежаниц и разных населенных пунктов района.

«150 лет – это серьезная и значимая дата не только для школы, но и для района. Потому как эта школа – базовая. Из этих стен выпустилось большое количество ребят, которыми мы гордимся и которые радуют нас успехами в самостоятельной жизни. Выпускники Бежаницкой школы работают в районе, в области и за ее пределами. В школе сделано многое для того, чтобы учебно-воспитательный процесс проходил на должном уровне», – подчеркнул глава Бежаницкого района Сергей Михеев.

Гости посетили кабинеты цифровой образовательной среды, два спортивных зала, один из них был отремонтирован в прошлом году. Побывали также в музее, библиотеке, столовой, кабинете информатики. Осмотрели помещения интерната для обучающихся из дальних деревень Бежаницкого района, он расположен в здании школы.

Александр Козловский отметил трепетное отношение коллектива школы и учеников, жителей района к богатой истории учреждения образования. «Здорово, что они ценят и приумножают традиции, которые были заложены 150 лет назад», – подчеркнул он и отметил, что подаренные школьные парты внесут вклад в развитие школы.