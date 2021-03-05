В Псковской области разработали памятку по вакцинации от коронавируса

09:46, 05 марта 2021, ПАИ

В Псковской области разработали памятку по вакцинации от коронавируса, которая будет распространяться по всему региону. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Пункты вакцинации теперь есть во всех муниципалитетах. Прививка бесплатная и доступна для каждого, у кого нет соответствующих противопоказаний. Вакцинация - это безопасно.

Проще всего записаться по единому номеру 122 или на портале www.gosuslugi.ru

Также можно позвонить в территориальную медорганизацию или поликлинику.