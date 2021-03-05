0
19:26
В великолукском драмтеатре прошёл концерт для женщин
19:04
Татьяна Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в стране
18:39
Псковский драмтеатр опубликовал афишу на апрель и Первомай
18:24
Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям Псковской области
18:22
В администрации Псковской области прошло совещание с руководителями муниципалитетов
18:21
Дополнительные решения будут приняты по итогам визита Мишустина в Псковскую область
18:18
Пункты вакцинации от коронавируса заработают во всех районах Псковской области после праздников
Еще новости
Общество

Врач рассказала о влиянии новых подтипов COVID-19 на детей

 

Фото ПАИ

Новые подтипы коронавируса не ухудшают состояние заразившихся детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного внештатного детского специалиста по профилактической медицине Минздрава РФ Лейлу Намазову-Баранову.

«Сейчас возникает много вопросов с новыми подтипами коронавируса, их иногда неправильно журналисты называют штаммами — это не штаммы. Это подтипы. Так вот, новые подтипы не ухудшают состояние здоровья [заболевших] детей», – отметила она.

Специалист сделала акцент на том, что нужно повысить внимание к детям, перенесшим COVID-19.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Врач рассказала о влиянии новых подтипов COVID-19 на детей Татьяна Голикова рассказала о ситуации в стране с коронавирусом Смертность от коронавируса в России снизились на 9,5% Пункты вакцинации от коронавируса заработают во всех районах Псковской области после праздников О важности соблюдения ограничений напомнил псковичам губернатор Эпидситуация в Псковской области остаётся непростой – Михаил Ведерников Сроки окончания пандемии назвали в ВОЗ Три человека скончались от коронавируса в Псковской области за сутки Мишустин поручил закончить основной объём вакцинации от COVID-19 до осени Более 284 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В великолукском драмтеатре прошёл концерт для женщин
05 марта 2021
В великолукском драмтеатре прошёл концерт для женщин
Татьяна Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в стране
05 марта 2021
Татьяна Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в стране
Псковский драмтеатр опубликовал афишу на апрель и Первомай
05 марта 2021
Псковский драмтеатр опубликовал афишу на апрель и Первомай
Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям Псковской области
05 марта 2021
Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям Псковской области
В администрации Псковской области прошло совещание с руководителями муниципалитетов
05 марта 2021
В администрации Псковской области прошло совещание с руководителями муниципалитетов
Дополнительные решения будут приняты по итогам визита Мишустина в Псковскую область
05 марта 2021
Дополнительные решения будут приняты по итогам визита Мишустина в Псковскую область
Пункты вакцинации от коронавируса заработают во всех районах Псковской области после праздников
05 марта 2021
Пункты вакцинации от коронавируса заработают во всех районах Псковской области после праздников
О важности соблюдения ограничений напомнил псковичам губернатор
05 марта 2021
О важности соблюдения ограничений напомнил псковичам губернатор

Идет загрузка...