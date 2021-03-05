Врач рассказала о влиянии новых подтипов COVID-19 на детей

20:35, 05 марта 2021, ПАИ

Новые подтипы коронавируса не ухудшают состояние заразившихся детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного внештатного детского специалиста по профилактической медицине Минздрава РФ Лейлу Намазову-Баранову.

«Сейчас возникает много вопросов с новыми подтипами коронавируса, их иногда неправильно журналисты называют штаммами — это не штаммы. Это подтипы. Так вот, новые подтипы не ухудшают состояние здоровья [заболевших] детей», – отметила она.

Специалист сделала акцент на том, что нужно повысить внимание к детям, перенесшим COVID-19.