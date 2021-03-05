В Пскове запретили выход на лед
С 5 марта в Пскове запрещён выход на лед, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.
Соответствующее распоряжение подписал исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Александр Коновалов.
Запрет связан с установившейся положительной температурой и выпадением осадков, которые ослабляют прочность льда. По данным ледовой разведки, на реках Великой и Пскове уменьшается толщина льда и появляются промоины.
Народные дружины будут патрулировать береговую линию водоемов города с целью предупреждения выхода людей на лед.