В Пскове запретили выход на лед

10:38, 05 марта 2021, ПАИ

С 5 марта в Пскове запрещён выход на лед, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Александр Коновалов.

Запрет связан с установившейся положительной температурой и выпадением осадков, которые ослабляют прочность льда. По данным ледовой разведки, на реках Великой и Пскове уменьшается толщина льда и появляются промоины.

Народные дружины будут патрулировать береговую линию водоемов города с целью предупреждения выхода людей на лед.