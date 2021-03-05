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Общество

В Пскове запретили выход на лед

С 5 марта в Пскове запрещён выход на лед, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Александр Коновалов.

Запрет связан с установившейся положительной температурой и выпадением осадков, которые ослабляют прочность льда. По данным ледовой разведки, на реках Великой и Пскове уменьшается толщина льда и появляются промоины.

Народные дружины будут патрулировать береговую линию водоемов города с целью предупреждения выхода людей на лед.

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