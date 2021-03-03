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Экономика

Сбер планирует выплатить рекордные дивиденды по итогам 2020 года

По итогам 2020 года Сбер планирует вновь выплатить акционерам дивиденды в размере 422,5 млрд рублей 18,7 рубля на одну акцию, повторив показатель 2019 года, сообщили Псковскому агентству информации в компании. Это уникальный опыт в ковидный год и рекордный уровень не только для Сбера, но и для России в целом. Ровно половина этой суммы — 211,25 млрд рублей — поступит в бюджет страны.

«Мы чувствуем себя комфортно, чтобы предложить Наблюдательному совету тот же самый размер дивидендов на акцию, который мы выплатили по итогам 2019 года. Это будет означать выплату 55,7% нашей чистой прибыли», - заявил председатель правления Герман Греф в ходе конференции с инвесторами.

Несмотря на крайне сложный ковидный 2020 год, дивиденды Сбера составят 55,7% от чистой прибыли по МСФО. Сбер планирует соблюдать заявленную цель по распределению избыточного капитала в пользу акционеров и на дальнейшем горизонте реализации Стратегии 2023.

По итогам 2019 года банк также выплатил беспрецедентные за всю историю российского фондового рынка дивиденды в размере 422,4 млрд рублей (50% чистой прибыли по МСФО) из расчёта 18,7 рубля на одну акцию. При этом в бюджет Российской Федерации поступило 211,2 млрд рублей.

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