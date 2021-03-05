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Культура

Определены члены жюри псковского фотоконкурса «Берегите женщин, женщин берегитесь»

Организационный комитет определил членов жюри фотоконкурса «Берегите женщин, женщин берегитесь», приуроченного к Международному женскому дню. В его состав вошли профессиональные фотографы Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Дарья Хваткова — фотограф, автор большого количества фоторабот для профессиональных конкурсов и проектов, художник-фрилансер. Преимущественно Дарья работает в жанре репортажной фотографии.

Наталия Жмерик — фотограф, владелец творческого пространства-фотостудии «Изюминка». Наталья специализируется в жанре женской, чувственной фотографии. В своих работах она раскрывает внутренний мир, красоту и грацию женщин.

Антон Иванов — фотограф, оператор и монтажёр. Антон является одним из руководителей «Молодёжного ТВ Пскова», преподаёт в широком спектре направлений медиа и считает, что фотография должна быть прежде всего искусством.

Заявки на конкурс принимаются до 6 марта включительно. Для участия необходимо ознакомиться с положением о конкурсе.

Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодёжный центр.

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