Региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов откроют в Пскове

13:05, 21 октября 2026, ПАИ

Региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов откроют в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Яковлевича Курбатова в пятницу, 23 октября. Псковская область становится 14-м регионом в стране, где создан такой центр, и первым на Северо-Западе. Это федеральный проект Министерства культуры России, который курирует Российская государственная библиотека.

«Это такой специальный отдел в регионе, связанный непосредственно с консервацией и реставрацией документов. Его основная задача, конечно же, заключается в сохранении библиотечных документов», – рассказал начальник управления обеспечения сохранности фондов Российской государственной библиотеки Александр Сошнин в эфире радио «7 НЕБО».

Каждый год проходит конкурсный отбор, и библиотеки из разных регионов страны подают заявки на создание центра. Далее комиссия выезжает на места и проверяет условия для создания специализированного отдела. Заявку, как отметил гость эфира, сформировали руководство Псковской области и руководители областной библиотеки.

«Естественно, такие центры нужны практически в каждом регионе, но не везде их получается сделать по ряду технических сложностей. В Псковской области такая возможность появилась, и Псков стал одним из победителей этого года. Так, в Пскове будет открыт 14-й центр, а всего в этом году их откроют три – и их станет 16», – заметил Александр Сошнин.

Открытие центра – это важнейшее историческое событие не только для областной научной библиотеки и Псковского региона в целом, но и для всего Северо-Запада России.

Ранее сообщалось, что благодаря центру жители и организации Псковской области смогут отреставрировать документы, письма, фотографии.