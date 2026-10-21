Директор «Михайловского» принял участие в подготовке к 150-летию Всероссийского музея Пушкина

14:03, 21 октября 2026, ПАИ

Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич принял участие в работе первого заседания организационного комитета по подготовке и проведению празднования 150-летия основания Всероссийского музея А.С. Пушкина (Санкт-Петербург).

Как сообщает служба информации «Михайловского», заседание вела заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что план празднования рассчитан на три года. В 2027-м исполнится сто лет со дня основания мемориального музея «Квартира Пушкина», в 2028-м отметят 285-летие со дня рождения государственного деятеля Г. Р. Державина и 25-летие воссоздания его городской усадьбы (входит в состав ВМП), а в 2029-м – собственно 150-летие основания Всероссийского музея А. С. Пушкина и 230-летие со дня рождения поэта.

В своём выступлении на заседании оргкомитета Георгий Василевич говорил о том, что всякий юбилей всегда только лишь начало очередного этапа работы. Он особо подчеркнул необходимость разработки дальнейших планов развития: и для Всероссийского музея А. С. Пушкина, и для других пушкинских музеев, причём не столько на годы празднования, сколько на значительный период времени после юбилейных торжеств.

Напомним, что Всероссийский музей А. С. Пушкина ведёт свою историю с 1879 года. Тогда основой его собрания стала пушкинская коллекция Императорского Александровского лицея, где и был создан первый в России пушкинский музей. В «Михайловском» уточнили, что Георгий Василевич входит в состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 150-летия основания Всероссийского музея А. С. Пушкина в соответствии с распоряжением председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина (от 24 июля 2026 года), изданным во исполнение соответствующего указа президента РФ (от 23 марта 2026 года).