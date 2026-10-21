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Культура

Директор «Михайловского» принял участие в подготовке к 150-летию Всероссийского музея Пушкина

Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич принял участие в работе первого заседания организационного комитета по подготовке и проведению празднования 150-летия основания Всероссийского музея А.С. Пушкина (Санкт-Петербург).

Кадр из вечернего выпуска новостей Первого канала от 20 октября

Как сообщает служба информации «Михайловского», заседание вела заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что план празднования рассчитан на три года. В 2027-м исполнится сто лет со дня основания мемориального музея «Квартира Пушкина», в 2028-м отметят 285-летие со дня рождения государственного деятеля Г. Р. Державина и 25-летие воссоздания его городской усадьбы (входит в состав ВМП), а в 2029-м – собственно 150-летие основания Всероссийского музея А. С. Пушкина и 230-летие со дня рождения поэта.

В своём выступлении на заседании оргкомитета Георгий Василевич говорил о том, что всякий юбилей всегда только лишь начало очередного этапа работы. Он особо подчеркнул необходимость разработки дальнейших планов развития: и для Всероссийского музея А. С. Пушкина, и для других пушкинских музеев, причём не столько на годы празднования, сколько на значительный период времени после юбилейных торжеств.

Напомним, что Всероссийский музей А. С. Пушкина ведёт свою историю с 1879 года. Тогда основой его собрания стала пушкинская коллекция Императорского Александровского лицея, где и был создан первый в России пушкинский музей. В «Михайловском» уточнили, что Георгий Василевич входит в состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 150-летия основания Всероссийского музея А. С. Пушкина в соответствии с распоряжением председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина (от 24 июля 2026 года), изданным во исполнение соответствующего указа президента РФ (от 23 марта 2026 года).

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