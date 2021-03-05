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Более полумиллиона рублей похитили мошенники у псковичей

У псковичей мошенники похитили более полумиллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

29-летнему великолучанину позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения мошеннических действий он похитил у потерпевшего 249 тысяч рублей.

По аналогичной схеме 3 и 4 марта ещё трое мужчин из Великих Лук и Острова лишились в общей сложности более 300 тысяч рублей. У 51-летнего жителя Печор мошенники похитили более 20 тысяч рублей.

Полиция призывает жителей региона не поддаваться на уловки мошенников.

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