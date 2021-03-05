Более полумиллиона рублей похитили мошенники у псковичей
У псковичей мошенники похитили более полумиллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
29-летнему великолучанину позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения мошеннических действий он похитил у потерпевшего 249 тысяч рублей.
По аналогичной схеме 3 и 4 марта ещё трое мужчин из Великих Лук и Острова лишились в общей сложности более 300 тысяч рублей. У 51-летнего жителя Печор мошенники похитили более 20 тысяч рублей.
Полиция призывает жителей региона не поддаваться на уловки мошенников.