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Общество

11 домашних питомцев не пропустили через границу Псковской области

Через границу Псковской области не пропустили 11 домашних питомцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В МАПП «Бурачки» запрещён вывоз 11 собак из России. Американский стаффордширский и йоркширский терьер, сиба-ину, французский бульдог, афганская борзая и собаки других пород перевозились из Подольска в Ирландию, Польшу и Великобританию.

Во время документарного контроля были установлены признаки, указывающие на подделку ветеринарных сертификатов. Также в государственной информационной системе «ВетИС» E-cert отсутствовал учёт экспортных ветеринарных сертификатов, подтвердить оформление которых не представилось возможным.

Информация направлена в правоохранительные органы.

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