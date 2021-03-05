11 домашних питомцев не пропустили через границу Псковской области

11:27, 05 марта 2021, ПАИ

Через границу Псковской области не пропустили 11 домашних питомцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В МАПП «Бурачки» запрещён вывоз 11 собак из России. Американский стаффордширский и йоркширский терьер, сиба-ину, французский бульдог, афганская борзая и собаки других пород перевозились из Подольска в Ирландию, Польшу и Великобританию.

Во время документарного контроля были установлены признаки, указывающие на подделку ветеринарных сертификатов. Также в государственной информационной системе «ВетИС» E-cert отсутствовал учёт экспортных ветеринарных сертификатов, подтвердить оформление которых не представилось возможным.

Информация направлена в правоохранительные органы.