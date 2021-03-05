0
11:07
Три человека скончались от коронавируса в Псковской области за сутки
10:38
В Пскове запретили выход на лед
10:34
Более 284 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
09:58
97 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
09:39
Александр Козловский подарил Бежаницкой школе парты
08:22
Энергетики Псковской ГРЭС готовятся к весеннему половодью
01:33
Почти 19 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса
Еще новости
Общество

Сроки окончания пандемии назвали в ВОЗ

Пандемия закончится к началу 2022 года. Такое предположение озвучил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью газете Die Welt, пишет ТАСС.

Он отметил, что 2021 год будет коронавирусным и только в начале следующего пандемия останется позади. При этом эксперт подчеркнул, что это не значит, что сам коронавирус исчезнет.

Представитель ВОЗ также призвал набраться терпения по вопросу вакцинации и предположил, что летом в Европе появятся паспорта вакцинации, хоть это и не является рекомендацией ВОЗ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в провинции Хубэй (Центральный Китай). 11 марта прошлого года ВОЗ признала ее пандемией.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Сроки окончания пандемии назвали в ВОЗ Три человека скончались от коронавируса в Псковской области за сутки Мишустин поручил закончить основной объём вакцинации от COVID-19 до осени Более 21,5 тысячи человек вылечились от COVID-19 в Псковской области 97 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки В Псковской области разработали памятку по вакцинации от коронавируса Почти 19 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса О реабилитации после коронавируса, вакцинации и скептиках – в интервью с Мариной Гаращенко Врачи оценили риск заразиться коронавирусом через букет цветов Гаращенко: Побочные эффекты после вакцинации от COVID-19 встречаются, но не часто
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Три человека скончались от коронавируса в Псковской области за сутки
05 марта 2021
Три человека скончались от коронавируса в Псковской области за сутки
В Пскове запретили выход на лед
05 марта 2021
В Пскове запретили выход на лед
Более 284 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
05 марта 2021
Более 284 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
97 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
05 марта 2021
97 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
Александр Козловский подарил Бежаницкой школе парты
05 марта 2021
Александр Козловский подарил Бежаницкой школе парты
Энергетики Псковской ГРЭС готовятся к весеннему половодью
05 марта 2021
Энергетики Псковской ГРЭС готовятся к весеннему половодью
Почти 19 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса
05 марта 2021
Почти 19 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса
«Хороший дайджест», в котором «рулят» женщины и школьники
05 марта 2021
«Хороший дайджест», в котором «рулят» женщины и школьники

Идет загрузка...