Сроки окончания пандемии назвали в ВОЗ

11:59, 05 марта 2021, ПАИ

Пандемия закончится к началу 2022 года. Такое предположение озвучил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью газете Die Welt, пишет ТАСС.

Он отметил, что 2021 год будет коронавирусным и только в начале следующего пандемия останется позади. При этом эксперт подчеркнул, что это не значит, что сам коронавирус исчезнет.

Представитель ВОЗ также призвал набраться терпения по вопросу вакцинации и предположил, что летом в Европе появятся паспорта вакцинации, хоть это и не является рекомендацией ВОЗ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в провинции Хубэй (Центральный Китай). 11 марта прошлого года ВОЗ признала ее пандемией.