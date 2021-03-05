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Общество

Анапу накрыло «белой сеткой» из-за нашествия пауков

Фото : Анапское Черноморье

Из-за нашествия пауков Анапу накрыло «белой сеткой» из паутины. Необычное явление связано с влажностью и ранним потеплением, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Россельхознадзора Геннадия Бабенко.

Местные жители в социальных сетях делятся кадрами окутанных паутиной деревьев.

Анапчан заверили, что пауки не ядовитые и не представляют никакой угрозы. В Россельхознадзоре также уточнили, что инспекторы выезжали на место и подтвердили, что никакого вреда и ущерба пауки не нанесли. При этом самих членистоногих они уже не увидели.

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