Валерий Филимонов поздравил сотрудниц МЧС Псковской области с наступающим 8 марта

12:21, 05 марта 2021, ПАИ

Начальник главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов поздравил сотрудниц министерства с наступающим Международным женским днем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В своем обращении он отметил, что женщины для системы МЧС России являются самым большим богатством и надежным тылом. Их ответственность, исполнительность и преданность делу позволяют успешно справляться с поставленными задачами и достигать высоких результатов в деятельности.

«8 марта — это первый весенний праздник, олицетворяющий собой нежность, любовь и красоту. Мы вами восхищаемся и очень ценим. Вы проявляете заботу и любовь, поддерживаете домашний очаг, но в тоже время находитесь на ответственных постах, выполняя подчас мужскую работу» - отметил Валерий Филимонов.

Начальник главного управления пожелал представительницам прекрасного пола счастья, крепкого здоровья, любви и понимания близких.