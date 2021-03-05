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Общество

С 9 марта в Псковской области будет открыта горячая линия по защите прав потребителей

С 9 по 19 марта в Псковской области будет открыта горячая линия по защите прав потребителей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, мероприятие приурочено ко Всемирному дню защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта.

На горячую линию можно будет позвонить с 9:00 до 17:00 по будням по следующим телефонам:

- в Пскове: 8(8112) 62-16-63, 8(8112) 62-24-77, 8(8112) 62-25-03;

- в Великих Луках: 8(81153) 7-70-96, 8(81153) 3-72-01;

- в Невеле и Опочке: 8(81151) 2-60-50, 8(81138) 2-24-23;

- в Острове и Печорах: 8(81152) 3-28-98.

Телефон консультативного центра для потребителей при ФБУЗ «ЦГиЭ в Псковской области»: 8(8112) 66-21-16.

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