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Культура

Псковский театр драмы объявляет скидки на премьеру в честь 8 Марта

Билеты со скидкой 25% смогут купить зрители Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина на апрельскую премьеру «Смерть Тарелкина». Театр запускает акцию «Букет билетов» в честь Международного женского дня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

6, 7 и 8 марта женщинам, а также мужчинам, которые захотят порадовать своих дам, театральный кассир продаст билеты на «Смерть Тарелкина» со скидкой 25%. Спектакль «Смерть Тарелкина» выйдет 23, 24 и 25 апреля на большой сцене.

В театре отметили, что пьеса Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина» в постановке Хуго Эрикссена – что ни на есть комедия, хоть отчасти и черная. В лучшей сатирической традиции классиков – Гоголя и Салтыкова-Щедрина.

«Дорогие женщины, уважаемые мужчины! Мы будем рады видеть вас на любых спектаклях Псковского театра драмы», - отметили в учреждении.

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