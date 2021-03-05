Депутат Госдумы и спортсмены поздравили сотрудниц Великолукского ковид-центра с 8 Марта

14:13, 05 марта 2021, ПАИ

Сегодня, 5 марта, сотрудницы Великолукского ковид-центра принимали поздравления с наступающим Международным женским днём. Цветы и торты вместе с тёплыми пожеланиями медикам передали депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, генеральный директор клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров и боксёр клуба Сергей Егоров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе депутата Госдумы Александра Козловского.

«Благодарим за ваш ежедневный труд на благо жителей региона. Желаем вам здоровья, счастья, благополучия и весеннего настроения», – сказал медикам Александр Козловский.

За заботу и внимание от имени коллектива ковид-центра гостей поблагодарила руководитель учреждения Наталья Дорожкина. Она отметила, что медики продолжают борьбу с коронавирусом и готовы к работе в условиях возможных новых вызовов.

«А мы всегда готовы вам помогать. Хоть и не можем находиться с вами плечом к плечу, но готовы оказывать поддержку в решении возникающих вопросов», – сказал в ответ Александр Козловский и напомнил, что активисты и волонтёры «Единой России», как и прежде, помогают медикам Псковской области.

Наталья Дорожкина отметила, что медики ощущают эту помощь и ценят поддержку в это непростое время.